Вашингтон, 24 марта, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Почти треть штатов США зафиксировала убыль населения на фоне пандемии коронавируса в 2021 году, сообщает 24 марта Reuters со ссылкой на данные бюро переписи населения.

(сс) The White House Вакцинация от коронавируса в США

Убыль населения была зафиксирована более чем в 73% американских округов. Для сравнения: в 2020 году данный показатель составлял 55,5%, в 2019 году — 45,5%.

В заявлении бюро переписи населения США говорится, что в 2021 году пандемия повлияла как на рост смертности, так и на снижение рождаемости.

При этом, согласно данным бюро, больше других американских городов пострадал Лос-Анджелес, население которого в 2021 году сократилось на 159 621 человека.