Йошкар-Ола, 24 марта, 2022, 23:03 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Убийства

По данным следствия, в ноябре прошлого года родители 10-месячного ребенка оставили его с бабушкой и ее сожителем. Ночью мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных травм младенец скончался.

По уголовному делу было проведено две судебно-медицинские, три медико-криминалистические, шесть генетических, две химических, дактилоскопическая и судебно-психиатрическая экспертизы. Также применялось исследование с использованием полиграфа и допрашивались свидетели.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА REGNUM напоминает, екатеринбурженка предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного сына. Инцидент произошел в августе 2021 года. Свердловчанка родила ребенка, после чего убила его. Свою беременность она скрывала. На учете в больнице не состояла.

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