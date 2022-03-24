Лилль, Франция, , 22:57 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуф Языджи, выступающий за московский ЦСКА на правах аренды, попал в сферу интересов «Трабзонспора». Об этом сообщило издание Fotospor.

ФК ЦСКА

Если переговоры завершатся успехом, Юсуф Языджи проведет в «Трабзонспоре» остаток сезона, так как ФИФА дала официальное разрешение легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в пяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость турецкого полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.