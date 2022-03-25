Тбилиси, , 00:11 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с прибывшим с визитом в Грузию помощником генерального секретаря НАТО по разведке и вопросам безопасности Дэвидом Кэттлером, сообщает 24 марта gov.ge.

Дэвид Кеттлер и Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Проведённые беседы касались сотрудничестве между НАТО и Грузией, продолжающихся «военных действий» на Украине и ухудшения ситуации с безопасностью в восточноевропейском регионе. Была подчёркнута важность максимальных усилий международного сообщества по «скорейшему прекращению войны».

На встрече было отмечено, что практическое сотрудничество НАТО и Грузии развивается успешно и важно дальнейшее углубление партнёрства, которое способствует модернизации сил обороны Грузии и укреплению обороноспособности страны. На встрече присутствовали заместитель главы разведывательно-аналитической службы НАТО полковник Каупо Россини, глава офиса связи НАТО Александр Винников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.