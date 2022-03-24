Сан-Франциско, США, , 22:56 — REGNUM Sony представила свою новую гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR 2 в рамках мероприятия Game Developers Conference. Об этом 24 марта сообщил портал Comicbook.

Playstation VR Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Глава и основатель студии Stray Bombay (13 января 2022 года выпустила кооперативную игру The Anacrusis) Чет Фалишек заявил, что ему удалось протестировать новую VR-гарнитуру Sony и он «поймал» один из тех моментов, с которыми иногда сталкиваются все люди, «выходящие» из виртуальной реальности.

«Вы знаете, мир просто кажется другим, когда вы возвращаетесь?» — написал Фалишек в соцсети. К сожалению, ни он, ни другие участники GDC 2020 не сообщили подробности и не рассказали о том, что Sony показала кроме самого устройства.

Отметим, что ранее Чет Фалишек работал в компании Valve и был связан с проектами VR-гарнитуры HTC Vive. В феврале 2022 года Sony открыла в сети официальный сайт PlayStation VR 2, на котором пользователи могут подписаться на новостную рассылку. В июне 2021 года агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщило, что PSVR2 может поступить в продажу в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Sony выпустит гарнитуру PSVR2 в 2022 году