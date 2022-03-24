Москва, , 22:53 — REGNUM В четверг, 24 марта, Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ представил экспертный доклад о ходе реализации национального проекта «Экология» за три года — с 2019 по 2021.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Общий объем затраченных средств из федерального бюджета за исследуемый период составил 178,1 млрд рублей, а кассовое исполнение на 31 декабря 2021 г. составило 97,7%.

Несмотря на достижение ключевых показателей нацпроекта, часть федеральных проектов, по мнению экспертов, нуждается в корректировке и формировании качественно нового подхода к оценке удовлетворенности населения результатами. Так по данным экспертного опроса 48% россиян не удовлетворены состоянием окружающей среды, 95% населения обеспокоены экологической ситуацией в своих регионах. Также существенные коррективы нацпроекта будут связаны с реализацией антикризисного плана Правительства РФ в связи с введёнными против России санкциями.

По словам председателя Общественного совета при Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Закондырина, «у членов совета есть конкретные предложения по корректировке федеральных проектов. Так, в федеральном проекте «Чистая страна» предлагается финансировать разработку типовых проектов за счет средств федерального бюджета, а не регионов; в «Чистый воздух» — включить целевые показатели, оказывающие реальное влияние на здоровье человека; а Водные проекты (сейчас их 3) — объединить в один и выстроить систему приоритетов для достижения реальной эффективности».

Эксперты отмечают серьезные подвижки и в реализации проекта — «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)». Главное — создан институт региональных операторов и определены механизмы контроля за их деятельностью. Потоки движения отходов стали понятны и прозрачны. Еще один важный шаг сделан в упорядочивании системы обращения с отходами I и II классов опасности. Разработана и введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета и контроля за их обращением. В ней на сегодня зарегистрировано 18 000 предприятий. По оценкам экспертов, их должно быть в 2,5 раза больше — 50 тысяч.

Сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров отметил, что эффективность национальной системы углеродного регулирования напрямую связана с качеством реализации проекта «Сохранения лесов», поскольку лесная экосистема признана в качестве важного поглотителя СО2. Чтобы помочь лесам — особенно диким и труднодоступным — создаётся современная система лесного хозяйства. Лесам нужна защита от пожаров и вырубок, а для этого сейчас есть и люди, и средства.

Подводя итоги заседания, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина констатировала, что «несмотря на все экономические сложности необходимо продолжить реализацию нацпроекта «Экология», повысить эффективность работы органов власти и обеспечить общественный контроль за практическими результатами». По ее словам, «граждане должны видеть практические положительные изменения в экологической сфере. Это касается и «мусорной реформы», и чистого воздуха, и лесовосстановления, и развития ООПТ».

Напомним, национальный проект «Экология» является одним из 14 национальных проектов, определенных Президентом РФ, для достижения пяти целей национального развития России. От эффективности реализации нацпроекта «Экология» зависит достижение двух национальных целей — «сохранение населения, здоровье и благополучие людей», и «комфортная и безопасная среда для жизни». В рамках национального проекта «Экология» в данный момент реализуется десять федеральных проектов по пяти направлениям: Отходы («Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности»), Воздух («Чистый воздух»), Вода («Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов»), Биоразнообразие («Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов») и Технологии («Комплексная система мониторинга окружающей среды»).