28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 21:19 — REGNUM Информация, согласно которой мэр Мариуполя (Донецкая Народная Республика), захваченного украинскими неонацистами, Вадим Бойченко сбежал из города, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 24 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Архип Куинджи. Море. Серый день. Мариуполь. 1870-е

Вадим Бойченко. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine — Ambassador Yovanovitch Visits Mariupol, August 31, 2016

»Крысы бегут с тонущего корабля. Судьба Мариуполя очевидна. Нацисты будут уничтожены. Город будет свободен», — указывает Сурен Л.

Многие пользователи оказались обескуражены, с каким цинизмом на самом деле относятся представители украинской власти к своему населению. Граждане уверены, что бегство бандеровского руководства означает, что вскоре город окажется под полным контролем властей Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил РФ.

«А как же мирное население?! Вот это мэр! Всем мэрам мэр! Укрорейх предал свой народ. Значит, победа России не за горами!» — считает Lara K.

«А-ха-ха! Слинял крысёныш! Вот так, дорогие украинцы, с вами ваши власти будут до конца. Ну, или почти до конца», — написал Сергей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская власть проявила свою настоящую предательскую сущность.

«Это как офицеру бросить своих солдат на поле боя и сбежать. Козёл вонючий. Никакой ты не мэр. Предатель рода человеческого. Скоро его настигнет правосудие, это неминуемо», — уверена Раса Г.

Часть людей указывает на то, что от мэра Мариуполя мало кто ожидал мужества и стойкости.

«Вот и пусть чешет. Ничего не сделал хорошего для жителей Мариуполя. Не попытался даже защитить своих людей от украинских нацистов, позволял прикрываться своими жителями, как живым щитом. Неудивительно, что решил бежать. Крайне логичное с его крысиной точки зрения решение», — отмечает Нина Д.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

Ряд пользователей указывает на то, что Мариуполь не только вскоре будет освобождён от украинской нацистской власти, но и от киевского грабительского олигархата.

«Не мэр это был, а третьесортный бандеровец и просто трус. Нет у него ничего мужского. Если своих людей бросил, значит, бросит и всю страну. Вскоре город будет освобождён, жители окажутся свободы. Город будет восстановлен, а вся прибыль от деятельности местного завода наконец-то пойдёт на благо народа. Впервые за десятилетия!» — уверен Михаил О.

Нашлись и те, кто отмечают, что при том условии, что российские войска действуют очень аккуратно, пытаясь не нанести ущерба мирному населению, тем не менее нацистская украинская власть продемонстрировала свою полную ничтожность.

«Оценку данному действию можно дать одну — предатель! Как бы мы негативно не относились к нацисткой Германии, несмотря на всю свою чёрную сущность, у этих бестий был какой-то свой внутренний дух, который позволял им сражаться до конца. Просто в последние годы советские солдаты так закалились в боях, что шли по этой Германии, как нож сквозь масло. Шансов у Гитлера и его окружения не было. Тем не менее большая часть из нацистов не бежала. Так это что же получается, украинские нацисты — это дешёвая версия немецких нацистов? То, что они делают, — это не просто преступление, это позорное преступление!» — поделился своим мнением Игнат А.

Напомним, 23 марта украинское издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому мэр Мариуполя (Донецкая Народная Республика), захваченного украинскими неонацистами, Вадим Бойченко сбежал из города. Отмечается, что градоначальник покинул населённый пункт, «поскольку там нет связи».