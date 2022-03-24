Рим, 24 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Как сообщает издание Corriere dello Sport, римский футбольный клуб «Лацио» заинтересован в подписании 28-летнего флангового нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески.

ФК «Лацио»

В текущем сезоне Федерико Бернардески принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также нападающий получил четыре желтые карточки.

Бернардески выступает за «Ювентус» с 24 июля 2017 года после перехода из «Фиорентины» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.