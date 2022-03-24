Ижевск, 24 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. У посетителя суда в Удмуртии были выявлены и изъяты боеприпасы к огнестрельному оружию. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике (Федеральной службы судебных приставов).

DL24 Патроны к пистолету Макарова

Мужчина явился на рассмотрение материала по административному правонарушению. При прохождении его через металлоискатель сработал звуковой сигнал и загорелась подсветка, предупреждающая о наличии у мужчины металлических предметов. Ему было предложено выложить запрещенные предметы, а также мужчину предупредили об административной ответственности или уголовной ответственности в случае, если запрещенные предметы у него есть. Но мужчина сказал, что при себе имеет только мелкие монеты.

При осмотре выложенных из кармана куртки вещей у гражданина были обнаружены четыре предмета схожих с патронами от мелкокалиберного оружия. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов»). Мужчина был признан виновным и приговорен к шести месяцам ограничения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в городе Добрянке Пермского края на входе в районный суд задержан 72-летний местный житель. Он пытался пронести арсенал колюще-режущих предметов в коробке из-под электросчетчика.

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