Вашингтон, 24 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В США число граждан, подающих заявки на пособие по безработице, опустилось до самого низкого уровня с сентября 1969 года, сообщает 24 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю сократились на 28 тысяч и составило 187 тысяч. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 212 тысяч.

Ожидается, что укрепление рынка труда может подтолкнуть Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок на половину пункта в мае. Председатель ФРС Джером Пауэлл на днях заявил, что регулятору стоит оперативно повысить ставки, чтобы не дать высокой инфляции закрепиться.