Москва, , 22:43 — REGNUM Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, откуда берутся абсурдные фейки о действиях Министерства обороны РФ на Украине, и почему количество возрастает с каждым днем.

Франц Клинцевич ИА REGNUM

«Создание фейков о спецоперации Министерства обороны на Украине продумана давно, и проводится последовательно. Эта система создана спецслужбами Великобритании, они подмяли под себя и обучили всех специалистов информационно-психологических операций, и они формируют, вбрасывают и массово распространяют эти фейки», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Франц Клинцевич.

«Но, во-первых, они не соответствуют действительности. Если у нас и были какие-то проколы в рамках спецоперации, так, поверьте, они даже не знают, какие. Но так всегда бывает, когда что-то только начинается. Сегодня уже все всему научились, все понимают, что нужно делать, этот процесс организован и работает как часы. Сегодня при проведении специальной операции, мы имеем соотношение сил «один к шести», то есть, шесть человек у них, один человек — у нас. И при этом соотношении мы освобождаем город за городом, населенный пункт за населенным пунктом, проводим специальные операции по блокировке крупных городов, и все это — только с одной целью — минимизировать, не допустить потерь и разрушений. Потому что мы понимаем, что в конечном итоге именно на нас ляжет и поддержка мирного населения, и помощь в восстановлении этих городов. Сегодня многие замалчивают эту тему, но это действительно так.

Главная задача, которую сегодня выполняют наши военнослужащие — это демилитаризация, уничтожение всей инфраструктуры и боеприпасов вооруженных сил Украины. Далее — денацификация. Это задача непростая и надолго. И по мере того, как мы выявим и зафиксируем всех этих явных негодяев, открытых убийц и фашистов, пока мы их не арестуем или не уничтожим, все остальное будет делать сложнее. Только тогда люди увидят, что Россия взялась за это дело окончательно и Россия не отступит. А то, что генетический код русского мира сработает на Украине — в этом я не сомневаюсь.

Но сегодня ВСУ надо «подбодрить» своих шестерых бойцов, которые выступают против одного российского военного. Потому что они все время проигрывают. Подбодрить их праздничными победными реляциями, нашего проигрыша, наших потерь, и так далее. Безусловно, и с нашей стороны есть потери, мы это понимаем, и мы этого не отрицаем. И в ходе ведения спецоперации с таким щадящим подходом, который мы избрали, безусловно, эти потери возрастают. Но, я скажу как военный человек, именно в таких условиях спецоперации, я предполагал, что наши потери будут на порядок больше.

А все, что запускается в виде фейков — это ничего не значит. Приведу пример. За 10 лет войны в Афганистане у нас «без вести пропавших» или «ушедших» было всего 411 человек. И 95% из этих людей — это предатели, которые по разным причинам ушли, покинули расположение своих частей и сдались бандитам. И по этому поводу в свое время американцы вели колоссальную работу. Всего шесть человек из бывших военнослужащих, из тех, кто прошли когда-то специальную подготовку, переехали в США. И их там показывали, как несогласных с войной, в течение многих лет американцы проводили целое шоу, дискредитируя Советскую Армию. Но, опять-таки, как человек военный, я должен подчеркнуть — 400 предателей за 10 лет войны, при таком огромном контингенте — это капля в море.

Я и сейчас не отрицаю, что кто-то из пленных сказал какую-то речь под камеры ВСУ. Но мы ведь не видим этого. Наоборот, я знаю многих людей, которые очень достойно и мужественно ведут себя в плену. И отмечу, что отношение к пленным со стороны России и со стороны Украины — это две большие разницы.

И сегодня я хочу сказать слова огромной благодарности нашим бойцам, по большому счету — детям и внукам моих «афганцев», которые сегодня в очередной раз защищают свою страну. Сказать им «спасибо» за то, что они спасли и спасают Россию, спасли мою родную Белоруссию, и спасли сегодня Европу.

Последствия того, что планировали ВСУ совместно с американскими инструкторами, с точки зрения применения оружия массового поражения, и последующего развития событий, могли быть просто колоссальными и страшными. А самое главное, увидев эти последствия, находясь в таком положении, еще неизвестно, что как мы должны были бы реагировать, защищая свой суверенитет и свою независимость. Возможно, и с применением более серьезных средств, которые есть у России. Но, к сожалению те, кто сделал из Украины «антироссию», этого не понимают. Их главная задача — чтобы русский убивал русских.

В Голландии есть старинная поговорка: «Если дерутся два голландца, значит, недавно в гостях побывал англичанин». Так вот, если дерутся двое русских, именно русских, то значит, в гостях побывал, да и сейчас еще гостит, американец.

Отсюда весь этот фейковый контент, и все, о чем мы с вами сегодня говорим. Но очень важно все расставить на свои места, и поблагодарить наших мальчишек. Сегодня они обуты, одеты, обеспечены боеприпасами, и поддерживаются своим народом, и они знают, что они ведут борьбу, как их прадеды в 1941 году, с фашистами. Но теперь только с их внуками и правнуками. Это та правда, о которой, к сожалению, на Западе не знают, и не говорят», — рассказал Франц Клинцевич.