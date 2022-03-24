Донецк, 24 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Донецк обстреляли украинские боевики из крупнокалиберных миномётов, артиллерийских орудий и БМ-21 «Град» вечером 24 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Так, Кировский район столицы ДНР ВСУ атаковали в 16:50 мск, выпустив из артиллерийского орудия восемь снарядов калибра 122 мм. Стрельбу вели из населённого пункта Красногоровка.

Затем дважды ВСУ обстреливали Петровский район Донецка из артиллерии: в 16:55 мск и в 19:08 мск — из населённых пунктов Красногоровка и Георгиевка. В первом случае в сторону города было выпущено десять, во втором — четыре снаряда.

В 21:42 мск украинские боевики устроили ракетную атаку на Петровский район Донецка. Из Красногоровки они выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град».