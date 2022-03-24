Москва, 24 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Есть сомнения, что Евросоюз откликнется на предложение главы НАК «Нафтогаз». Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Thawt Hawthje Газпром

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Напомним, что глава НАК «Нафтогаз» предложил сохранить транзит российского газа через Украину, но при этом не переводить деньги российским поставщикам, а аккумулировать их на специальных эскроу-счетах.

«Отвечать в данном случае следует, как и в других случаях? — арестом на арест, конфискациями на конфискации», — заявил эксперт.

Но учитывая, что внутри ЕС нет согласия по поводу расширения санкций в энергетической области против России, есть большие сомнения, что Евросоюз откликнется на предложение Витренко, заключил Трухачёв.