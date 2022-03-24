Лондон, 24 марта, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Как сообщает издание Record, лондонский «Арсенал» предложил 80 миллионов евро (67 миллионов фунтов) за 22-летнего центрфорварда «Бенфики» и сборной Уругвая по футболу Дарвина Нуньеса.

ФК «Арсенал»

Также сообщается, что сам футболист склонен к переходу в лондонский клуб и готово продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету уругвайца четыре гола в восьми матчах.

Текущее соглашение Дарвина Нуньеса с «Бенфикой» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайского нападающего в 40 миллионов евро.