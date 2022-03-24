Нижний Новгород, 24 марта, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области обещают направить 100 млн рублей на оказание поддержки народным художественным промыслам. Об этом стало известно на встрече руководства правительства региона с местными предпринимателями.

Владимир Андрушкевич . Хохлома. 1974

Эти деньги планируют направить на мероприятия по стимулированию изготовления и сбыта продукции художественных промыслов, выплаты молодым специалистам и компенсацию затрат на оплату труда их наставникам.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Нижегородской области пообещало в ближайшее время снизить в два раза налог на имущество для нижегородских предприятий, занятых в сфере туризма.

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