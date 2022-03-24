Москва, , 22:58 — REGNUM После нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой в Армении начнётся экономический рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Флаги Армении young shanahan

«Последствием нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой будет, в первую очередь, рост экономического благосостояния в Армении. Плохое экономическое положение в стране является базовой причиной того, что армяне массово покидают страну и уезжают в основном в Россию. Естественно, что такое улучшение повлечёт поддержку армянского общества, и поэтому нормализация отношений с соседями будет приветствоваться большей частью населения страны», — сказал эксперт.

Напомним, что в последние дни руководство Армении высказалось за налаживание отношений с Турцией и Азербайджаном