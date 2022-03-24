Москва, , 23:31 — REGNUM Британцы могут реально национализировать активы российского холдинга Газпром. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук,доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Да, национализация активов Газпрома в Британии — это реально», заявил эксперт.

Под ударом могут оказаться любые активы, принадлежащие не только компаниям, но и отдельным российским гражданам, считает политолог.

«Отвечать можно только встречными конфискациями имущества и судами. Желательно — за пределами стран «коллективного Запада» — заключил Трухачёв.

Напомним, что западные СМИ сообщили о возможности национализации активов российского холдинга Газпром в Соединённом Королевстве.