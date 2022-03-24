Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Студия Raven Software выпустила обновление Call of Duty: Warzone, которое убрало из игры недавние нововведения, касающиеся снайперов. Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Отмечается, что ранее все снайперы были «сильно ослаблены», их фактически лишили возможности убивать противников с одного выстрела в голову в обычных режимах «королевской битвы». Автор статьи отметил, что, судя по всему, разработчики внесли спорные изменения в игру непреднамеренно и после того, как в соцсетях начались дискуссии по их поводу, оперативно выпустили патч.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что рэпер Snoop Dogg может появиться в играх Call of Duty. Ожидается, что в Call of Duty: Warzone он появится 19 апреля 2022 года.

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