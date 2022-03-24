Ростов-на-Дону, , 22:14 — REGNUM Таганрогский трамвай в Ростовской области модернизируют, несмотря на внешнее санкционное давление. Об этом сообщают и донской минтранс, и инвестор.

Трамвай Krd.ru

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Так, в министерстве транспорта Ростовской области порталу 161.ru ответили, что проект модернизации трамвая в Ростове-на-Дону, который заменят на завершение строительства Ростовского транспортного кольца, и реконструкция трамвайной сети в Таганроге друг от друга никак не зависят.

В ведомстве уточнили, что девять новых вагонов уже прибыли в Таганрог, ещё 20 прибудут до мая. Всего Таганрог получит 60 трамвайных вагонов.

«На апрель запланирован запуск маршрута № 2, и мы намерены выдержать эти сроки, в ближайшее время в город будут поставлены трамваи для работы на этом маршруте. <…> В настоящее время мы работаем над замещением их на отечественные аналоги и считаем это выполнимой задачей. Например, ряд иностранных позиций, используемых в строительстве трамвайных путей, мы уже успешно заменили на продукцию отечественных производителей», — цитирует РБК представителя компании «Синара-ГТР».

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит 10 млрд рублей. Масштабный проект реализуеткомпания «Синара». Не исключено, что стоимость проекта может увеличиться.

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