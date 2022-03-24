Москва, 24 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Нужно жёстко защищать русских и пророссийских деятелей в странах Прибалтики. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Dickelbers Полиция Латвии

«Решить вопрос с арестами русских и пророссийских деятелей в Прибалтике можно только жёстким давлением на неё. Надо ставить соответствующий вопрос в ООН», — заявил эксперт.

По мнению политолога, надо прекратить все формы финансирования экономик прибалтийских стран со стороны России, полностью остановить транзит через них.

«Наконец, можно и прямо нацелить на Вильнюс, Ригу и Таллин ракеты. В нынешней обстановке все средства хороши», — заключил Трухачёв.

Напомним, что в Латвии 21 марта был арестован блогер Кирилл Фёдоров, собиравшийся покинуть страну.