Пекин, 24 марта 2022, 22:07 — REGNUM Представитель китайской студии miHoYo сказал, что компания «заметила» бурное обсуждение вокруг артефактов, которое ведут поклонники игры Genshin Impact. Об этом 24 марта сообщил портал GamesRadar.
Таким образом, разработчики дали понять, что знают о том, что многие геймеры не в восторге от снаряжения некоторых персонажей, которое повышает их характеристики. Издание отметило, что при этом авторы Genshin Impact пока не обещают, что внесут в игру соответствующие изменения.
Напомним, релиз Genshin Impact на ПК, смартфонах и PlayStation 4 состоялся 28 сентября 2020 года, на PlayStation 5 — 28 апреля 2021-го. Это ролевая экшн-игра, выполненная в аниме-стилистике.
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