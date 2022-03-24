Пекин, , 22:07 — REGNUM Представитель китайской студии miHoYo сказал, что компания «заметила» бурное обсуждение вокруг артефактов, которое ведут поклонники игры Genshin Impact. Об этом 24 марта сообщил портал GamesRadar.

Genshin Impact Скриншот с YouTube

Таким образом, разработчики дали понять, что знают о том, что многие геймеры не в восторге от снаряжения некоторых персонажей, которое повышает их характеристики. Издание отметило, что при этом авторы Genshin Impact пока не обещают, что внесут в игру соответствующие изменения.

Напомним, релиз Genshin Impact на ПК, смартфонах и PlayStation 4 состоялся 28 сентября 2020 года, на PlayStation 5 — 28 апреля 2021-го. Это ролевая экшн-игра, выполненная в аниме-стилистике.

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