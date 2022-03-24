Брюссель, , 22:17 — REGNUM Вопрос, следует ли Украине отдать часть территорий, чтобы не лишиться государственности, должны решать в самой этой стране, сообщил 24 марта журналистам американский президент Джо Байден.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американскому президенту после саммита НАТО был задан вопрос, следует ли Киеву отказаться от части украинских территорий, чтобы ВС России прекратили спецоперацию по демилитаризации Украины. Байден ответил, что решение — за Киевом.

Байден «Я не считаю, что им придётся делать это. Но это им решать».

Он добавил, что Вашингтон никак не участвует в российско-украинских переговорах, а также сказал, что без Киева такие вопросы обсуждать неправильно.

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