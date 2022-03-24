Стокгольм, 24 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции по футболу в матче полуфинала отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встретится со сборной Чехии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

Швеция: Робин Ульсен, Виктор Линделеф, Маркус Даниельсон, Мартин Ульссон, Йоаким Нильссон, Виктор Классон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Александер Исак, Деян Кулушевски.

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Томаш Голеш, Якуб Брабец, Михал Садилек, Антонин Барак, Адам Гложек, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Ян Кухта.

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет.