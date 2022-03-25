25 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:03 — REGNUM Представители Республиканской партии США и высокопоставленные американские политики, служившие при экс-президенте Дональде Трампе, бьют тревогу по поводу потенциального решения главы Белого дома Джо Байдена исключить Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций (FTO) ради возрождения ядерной сделки — совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация Байдена обсуждает возможность исключения из списка иранской влиятельной военной группировки, а Тегеран в ответ на это может взять на себя обязательства по деэскалации в регионе, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

Джо Байден Whitehouse.gov

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Канада и Мексика уже говорили, что готовы увеличивать добычу нефти и отправлять ее в США, но Байден находится в кармане групп особых интересов, которые не хотят, чтобы нефть шла по трубопроводу через США и добывалась из скважин здесь. Им нужно заключать договоры с террористами», — уверен dalbur.

«Интересно, сколько еще вреда так называемый президент может причинить нашей стране, прежде чем его отстранят от власти? Пусть Бог защитит нас, хотя я не знаю, почему Он должен это делать», — пишет forHim580.

«Никогда не понимал наших политиков, отдающих наши деньги врагам США. Я помню ночные новости об иранских заложниках, когда я был маленьким. Почему мы держим этих людей у власти?» — недоумевает jeremiahjhnsn.

«Означает ли это, что Обама может получить еще немного денег с паллет, поставляемых в Иран?» — спрашивает mercenary76.

«Обама каждый день у Байдена на ухе, ничего удивительного. Офис Обамы находится в двух кварталах от Белого дома, тоже ничего удивительного», — отвечает SubsonicWarthog.

«Администрация Байдена и администрация Ирана — две курицы одного курятника», — считает grenzschutz.

«У меня всё время такое чувство, что нашу страну продают из-под носа… Мы должны остановить это, пока не стало слишком поздно, если уже не стало!!!» — восклицает fonden.

«В мире происходит слишком много событий, которые мы не можем остановить, пытаясь наложить вето на решения нашего выдающегося руководителя. Следующая возможность сделать это должна быть в ноябре 2022 года. Я говорю об импичменте», — подчеркивает mabbam311.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден — лучший друг террористов в нашем государстве. Он совершенно не заботится о нас. Включая нашу безопасность. Открытые границы — это приглашение для террористов», — осуждает USMCvet866.

«Байден делает из США страну третьего мира», — думает john7755.

«Администрация Байдена окажет любую услугу Ирану, чтобы заставить его подписать ядерную сделку, которая станет большой катастрофой для Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ и других соседей Ирана. Эта сделка — катастрофа для США!» — восклицает retiredpaleontologist.

«Старый добрый Джо усердно работает над тем, чтобы стать одним из величайших уступщиков мира! Как можно позволить одной из худших стран, финансирующих террор, получить то, что она хочет. Так держать, Джо», — осуждает WyleECoyoteWasADemocrat.

«А что иранцы обещали Джо и Обаме? Я уверен, что 150 миллиардов посреди ночи было, наверное, маловато», — подозревает brixhouse.