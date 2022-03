25 марта 2022 | Время чтения 27 мин

Елена Ведута, Владислав Сычев, , 02:09 — REGNUM Статья является расширенной версией доклада профессора Елены Ведуты и Владислава Сычева на международной конференции «Россия — Украина: как обеспечить мирное сосуществование стран?» движения неприсоединения развивающихся стран «Бандунг спирит», прошедшей в Университете Гавра в Нормандии (Франция) 18 марта 2022 года.

Михаил Хмелько. Навеки с Москвой, навеки с русским народом. 1951

Аннотация

В начале ХХ века концентрация капитала привела к господству транснациональных корпораций (ТНК), которые используют монетарные и цифровые инструменты, «цветные революции» и военные действия для перераспределения доходов и активов государств в свою пользу. В статье утверждается, что в соответствии со сложившимся опытом монополистического капитализма, разрешением современного глобального кризиса в рамках капиталистической экономики станет третья мировая война, если общество не найдет мирный выход из экономического хаоса.

Утверждается, что единственным проектом, направленным на обеспечение пропорционального развития экономики в решении стратегических задач государства, был проект «СССР», обеспечивший победу СССР над фашизмом и сделавший страну одним из полюсов биполярного мира. «Холодная война», развязанная ТНК, была направлена на уничтожение преимущества СССР — планирования народного хозяйства. Благодаря подкупу ряда руководителей СССР в стране был заблокирован научный подход для перехода от ручного управления к автоматизированному посредством запуска реформ, усиливающих стихийность в управлении и развитие национализма в республиках, что привело к развалу СССР в 1991-м году.

Обосновывается, что после окончания Холодной войны ТНК перешли к подготовке горячей стадии третьей мировой войны. Уничтожив в ходе либеральных реформ технологическую независимость России и взрастив на Украине ненавидящих русский мир националистов, ТНК стали упорно расширять НАТО на Восток. Это спровоцировало Россию начать спецоперацию на Украине. Объявленные экономические санкции ТНК по отношению к России, купленные ими массмедиа, обвиняющие Россию в преступлениях на Украине и в снижении реальных доходов граждан Запада, ведут к расцвету антирусских фашистских настроений и к росту милитаристских расходов стран Запада на подготовку к третьей мировой войне с последующим установлением тоталитарного контроля искусственного интеллекта (ИИ), управляющего людьми.

Обосновывается, что есть только один мирный выход из современного глобального кризиса — использование ИИ в экономике (автоматизация управления экономикой) на базе кибернетического планирования, обобщающего опыт СССР, для обеспечения пропорционального развития экономики в направлении общественного прогресса и всестороннего развития личности.

Введение

Непрекращающийся с начала XX века процесс централизации капитала глобальными корпорациями позволил им использовать новые изощрённые инструменты по хаотизации экономической жизни, подрывающие общественное производство и угрожающие человечеству его уничтожением.

Модель глобального управления, перераспределяющая доходы и активы в пользу ТНК, укрепляет их господство. Их желание «перезагрузить» экономику под лозунгами социальной справедливости ведет к «цифровому порабощению» человечества.

Угрозы глобального кризиса заставили ТНК и правительства разрабатывать новые антикризисные меры. На Давосском форуме 2021 года было отмечено, что в связи с пандемией глобальная координация стала нести высокие риски, связанные с разрывом межстрановых и межотраслевых экономических связей. К этим рискам добавились «безумные» санкции ТНК по отношению к России посредством втягивания её в спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, что следует рассматривать в качестве очередного этапа в подготовке ТНК к развязыванию третьей мировой войны, грозящей огромными потерями для человечества в интересах глобальной элиты.

Сегодня требуется объединение всех прогрессивных сил человечества, чтобы противостоять дьявольскому плану глобальной финансовой олигархии, для чего необходимо предложить альтернативный проект развития мировой экономики в направлении культурного общественного прогресса всего человечества. По моему глубокому убеждению, такой проект невозможен без системы кибернетического планирования, опирающейся на анализ ошибок и достижений управления экономикой в СССР.

Цель данной статьи — обосновать тезис о том, что без перехода к управлению экономикой с помощью искусственного интеллекта (ИИ), решающего задачи оперативного планирования, предотвратить третью мировую войну невозможно.

Чтобы обосновать главный тезис, нам будет необходимо показать:

что третья мировая война является единственным способом сохранения капиталистической системы хозяйствования и господства международной финансовой олигархии;

что как успехи СССР, так и его поражение в Холодной войне были во многом обусловлены достижениями и деградацией системы экономического планирования;

что провоцирование Западом России на проведение военной спецоперации на Украине является неизбежным этапом плана глобальной элиты по развязыванию третьей мировой войны;

что единственным мирным разрешением нынешнего глобального кризиса является переход к использованию ИИ в экономике для культурного общественного прогресса.

1. Неизбежность третьей мировой войны для сохранения власти ТНК

Стратегия капитализма, основанная на тысячелетнем опыте торговли, эксплуатации труда и использовании ресурсов зависимых стран, характеризовалась цикличностью «меркантилизм — война — либерализм…» (Ведута, 2019). Политика меркантилизма XVI—XVIII веков завершилась Первой промышленной революцией, начавшейся в конце XVIII века в связи с появлением машин, ставших основой для беспрецедентного роста производительности труда (Маркс, 1951, том 1, глава 15) и установления капитализма. После наполеоновских войн пришедшему к власти в Англии либеральному правительству стало выгодно отказаться от протекционизма в пользу либерализма, отстаивающего идею свободной торговли.

Периодически возникающие экономические кризисы стали результатом стихийного развития капиталистической экономики. Во время кризисов, когда процентная ставка достигала максимума, а курс акций минимума, происходила быстрая централизация капитала. Каждый кризис означал рост безработицы, увеличение социального и технологического неравенства между странами. В результате кризисного развития капитализма свободная конкуренция сменилась к началу XX века господством корпораций.

Со времен Первой мировой войны ТНК, запустив всеобщую и хроническую инфляцию, трансформировали цикличность экономической политики государств в «инфляция — война — финансовая стабилизация…» для реализации глобального проекта установления их тоталитарного господства в мире. Для этого были организованы Первая и Вторая мировые войны, созданы международные валютные системы (МВС) на базе долларов США, запускаемых в качестве фиктивных капиталов в другие страны в обмен на их материальные ресурсы (Pesenti, 1976), и мировой рынок ссудных капиталов со множеством спекулятивных финансовых инструментов для перераспределения производимых доходов и активов в пользу ТНК (Ведута, 2022).

Понимая неизбежность третьей мировой войны, обеспечивающей насильственный выход общества из глобального кризиса, ТНК начали к ней подготовку сразу после Второй мировой войны. Первым этапом в подготовке к ней была Холодная война с СССР в экономике, навязывающая стране огромные затраты на поддержку обороноспособности, и подготовка пятой колонны в органах власти. Пятая колонна блокировала научный подход к решению экономических проблем страны и способствовала реформированию экономики, направленному на демонтаж планирования народного хозяйства и рост национализма в республиках СССР. Страна всё более втягивалась в международное разделение труда в качестве сырьевого придатка, теряла гибкость в планировании экономики. После второго нефтяного шока и последующего за ним падения цен на нефть Михаил Горбачев с пятой колонной решили сдать страну под глобальное управление ТНК.

К моменту распада СССР скоординированная финансовая политика западных стран по интеграции национальных финансовых рынков в глобальный рынок ссудного капитала завершилась. Используя свои финансовые инструменты и посредническую деятельность созданной ими олигархии в бывших республиках СССР, ТНК хищнически растаскивали государственные активы, не забывая банкротить отрасли, определяющие технический прогресс. Сохранив у России ядерный потенциал, ТНК интегрировали ее экономику в глобальные производственные цепочки, плотно связав ее технологически с международным разделением труда. Теоретическим обоснованием включения России и бывших республик СССР в экономический хаос с деградацией национального производства и уровня культуры с помощью монетарных инструментов и «цветных революций» является смесь западных экономических и политических теорий, международного стандарта национального счетоводства, платежного баланса и эконометрических сценариев развития.

Следуя правилам цикличности экономической политики государств, с приходом к власти Дональда Трампа мир вступил в очередную фазу предвоенного меркантилизма. Учитывая ядерный потенциал развивающихся стран, ТНК добавили к своим инструментам ИИ для развязывания кибервойн (Белый дом, 2018) и ИИ для управления людьми.

Пандемия, разрушившая межстрановые экономические взаимосвязи и производства и запустившая высокие темпы мировой инфляции с ростом безработицы и нищеты, окончательно раскрыла корыстные цели ТНК, стремящихся установить тотальный контроль над поведением людей. Избрание Джо Байдена, известного своей предвыборной антироссийской риторикой, лишь ускорило приближение третьей мировой войны. Продвигая НАТО на восток и способствуя развитию антироссийских настроений на Украине, ТНК спровоцировали военную спецоперацию России на Украине. Понимая технологическую зависимость России, встроенную за 30 лет либеральных реформ в глобальные производственные цепочки, ТНК организовали беспрецедентные экономические санкции в отношении России, вызвав при этом значительное падение уровня жизни на Западе. Обвиняя во всех грехах Россию, на Западе пышно расцвел антирусский фашизм и резко увеличились расходы на милитаристские цели. Мир вышел на следующий этап горячей фазы третьей мировой войны, которая, учитывая катастрофические последствия применения ядерного и биологического вооружения, станет самой разрушительной для человечества. Судя по разворачивающейся ситуации, эта война должна вестись на территории России, которая, как уверен Запад, будучи обремененной расходами на ведение спецоперации на Украине и являясь отсталой капиталистической страной, окажется неспособной преодолеть затягивающий ее в пропасть экономический кризис.

2. Альтернативный опыт развития и причины проигрыша СССР в холодной войне

Социализм — единственная альтернатива всем капиталистическим глобальным проектам, обеспечивающая культурный прогресс человечества.

Первая в мире попытка создания пропорционально развивающейся экономики была предпринята в СССР. Исторический анализ развития экономической политики СССР от военного коммунизма к НЭПу, а затем к курсу индустриализации показывает, как страна, постепенно накапливая опыт планирования экономики, перешла к использованию метода последовательных приближений (итераций) при составлении плана. Благодаря такому, по сути, кибернетическому планированию экономики СССР победил во Второй мировой войне и стал полюсом биполярного мира, определяя вектор мирового развития.

С одной стороны, успехи СССР, достигнутые благодаря социалистической революции 1917 года, по превращению отсталой аграрно-сырьевой России в передовую научно-техническую державу, победившую фашизм и определявшую направление развития биполярного мира, ошеломляют. С другой стороны, после контрреволюции 1991 года Россия вернулась к своему прошлому, став сырьевым придатком мирового сообщества, и продолжает сползать вниз.

К 1950-м годам СССР, достигнув военного паритета с США, столкнулся с серьезными проблемами в экономике. Объем производства увеличивался, а производственные связи усложнялись, что требовало множества итераций для составления плана. При ручном планировании сделать это с высокой точностью расчетов было невозможно. Для обработки колоссального объема информации при планировании народного хозяйства требовалась автоматизация государственного управления экономикой (внедрение ИИ в экономике) для обеспечения роста качества жизни, а также развитие малого бизнеса в отраслях, связанных с непосредственным удовлетворением потребностей людей.

Для изменения модели народнохозяйственного планирования требовались знания экономической кибернетики, история которой в СССР начинается с 1958 года, когда была опубликована книга Норберта Виннера «Кибернетика» (Winner, 1958). В том же году были созданы экономико-математические институты в Москве и в Новосибирске. В основу их исследований была положена эконометрическая модель «затраты — выпуск» Василия Леонтьева, не имеющая ничего общего с практикой планирования Госплана СССР. Другая, технократическая идеология легла в основу разработки государственной автоматизированной системы управления (ОГАС) в Институте кибернетики в Киеве под руководством Виктора Глушкова. Предполагалось, что ОГАС будет включать государственную компьютерную сеть, соединяющую центры сбора данных, расположенные во всех регионах страны (Глушков, 1964). Необходимость разработки программного обеспечения для передачи ОГАС рутинных плановых расчетов Госплана по согласованию плановых показателей «затраты — выпуск» всех уровней управления игнорировалась.

Переход СССР от ручного управления к автоматизированному способствовал бы повышению гибкости планирования и значительному повышению эффективности управленческих решений в СССР, определив его выигрыш в Холодной войне. Это прекрасно понимали в США. В 1962 году советник Джона Кеннеди написал секретный меморандум о том, что «советское решение сделать ставку на кибернетику» даст СССР огромное преимущество при использовании АСУ. И если Америка продолжит игнорировать кибернетику, заключил эксперт, «нам придет конец» (Пихорович, 2019).

Однако в стране была создана бюрократическая система управления экономической наукой. Выборы действительных членов Академии наук с пожизненным назначением им огромных академических надбавок осуществлялись по рекомендациям высших партийных идеологов. За присуждение ученых званий и степеней отвечал государственный орган — Высшая аттестационная комиссия (ВАК), также способствовавший идеологизации экономической науки и образования, всё большей их оторванности от практических нужд Госплана СССР. Результатом такой политики государства в сфере науки и образования стало возвышение узкокорыстных интересов исследователей над общественными. Коллективы институтов конкурировали между собой в выбивании денег у руководства на разработку математических моделей, не имеющих ничего общего с плановым опытом Госплана СССР, а их сотрудники спешили получать степени и звания, ориентируясь на абстрактный западный опыт экономико-математического моделирования. Тем самым формировалась пятая колонна в экономической науке, идеологически обслужившая развал СССР, а затем и так называемые рыночные реформы по уничтожению технологической независимости России.

Созданный в 1962 году в Минске институт под руководством ученого-кибернетика Николая Ведуты внедрил автоматизированные системы управления экономикой на ряде крупных предприятий. Но главный успех Н.И.Ведуты, который был практиком в области планирования экономики на разных уровнях иерархии управления страной, состоял в разработке динамической модели межотраслевого баланса (МОБ) (Ведута, 1998), служащей основой ИИ в экономике. Модель представляет собой систему математических алгоритмов, описывающих процесс согласования заказов конечных потребителей (государства, домохозяйств и экспортеров) с возможностями производителей (Ведута, 2003) методом последовательных приближений. Результатом проводимых расчетов является построение производственных цепочек и распределение инвестиций между отраслями для выхода экономики на траекторию роста общественного благосостояния. При этом Н. Ведута, занимая высокие государственные посты, оставался единственным экономистом среди кибернетиков и единственным кибернетиком среди экономистов (Пихорович, 2014). Его научный подход к автоматизации управления экономикой был заблокирован в СССР.

Партийная номенклатура, мечтавшая стать такой же богатой, как глобальная олигархия, стремилась вернуться к капитализму. Она упорно навязывала проведение экономических реформ в 1956−90-х годах, передававших всё больше бюджетных средств в самостоятельное распоряжение предприятий для их ориентации на прибыль и республикам для развития в них национализма. Идеологическим обоснованием реформ была господствующая в стране порочная теория товарного производства при социализме, предназначенная для реставрации в стране капитализма. С развалом страны в 1991 году управление ее развитием было передано глобальной финансовой олигархии (Ведута, 2019).

3. Выбор альтернативы: капиталистический или социалистический проект

Текущий экономический кризис является самым глубоким после Второй мировой войны. Для его преодоления ТНК интенсивно готовятся к развязыванию третьей мировой войны с последующим установлением тоталитарного управления людьми по концепции Шваба «Индустрии 4.0» (Шваб, 2022). В явной подготовке к военному разрешению кризиса ТНК можно выделить три этапа.

Этап 1. Мировой финансовый кризис (2014−2015 гг.) и цифровизация (2015−2019 гг.)

Результатом кризиса 2014−2015 годов стало снижение роста производства, усиление социального расслоения граждан, рост безработицы и нищеты. Кризис сопровождался конфликтами, возникшими в Европе на основе религиозной и национальной розни, а также между населением и политическими лидерами. В США получили развитие конфликты между афроамериканцами и представителями власти. Военные действия продолжились в Сирии и начались на Украине против возникших после Майдана Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ответом на кризис можно считать цифровизацию экономики, начавшуюся в ведущих странах в 2015 году, в России — в 2017 году. В одной из моих статье (Ведута, 2017) было показано, что все разработки стратегий и программ цифровой экономики нацелены на решение неких технических и математических задач в сфере торговли и финансовых услуг с помощью супервычиcлительных мощностей и статистических данных Big Data, финансовых технологий, блокчейна, криптовалют и пр., которые не имеет никакого отношения к решению проблемы пропорционального развития экономики. Представления некоторых «цифровых революционеров» о возможности экономического планирования с помощью цифровых платформ, основанных на спонтанном наборе показателей Big Data (Thornhill, 2017), являются наивными.

Одновременно развивается конкуренция государств в создании ИИ в военно-технической сфере, что по значимости сопоставимо с созданием ядерных вооружений. Поэтому слова Владимира Путина, что «лидер в сфере ИИ станет властелином мира», вызвали важное уточнение со стороны Илона Маска, заявившего, что победитель в конкуренции ИИ станет победителем в третьей мировой войне.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, усиливая информационный хаос в экономике и цифровой контроль за людьми, увеличивает власть цифровых ТНК. Как и положено для монополистического капитализма, в киберпространстве господствует большая четверка (пятерка) американских ТНК — GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Благодаря навязыванию хаотичной цифровой трансформации всем государствам GAFAM обеспечивает концентрацию цифро-финансовой власти, подчиняя себе все государства и ускоряя при этом движение общества в направлении военного разрешения нынешнего глобального кризиса. Особое значение цифровые корпорации уделяют созданию ИИ для управления людьми.

Этап 2. От начала пандемии до начала спецоперции на Украине

Для ускорения внедрения ИИ, устанавливающего тотальный контроль над людьми, ТНК использовали биологическое оружие COVID-19, усилившее зависимость человечества от цифровых платформ. О том, что пандемия коронавируса была срежиссирована ТНК, свидетельствуют недавно опубликованные данные о создании на территории Украины американской сети из 26 биологических лабораторий, включающих научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические центры (Коммерсантъ, 2022).

Пандемия способствовала дальнейшему углублению глобального кризиса в связи с потерями общественного рабочего времени и запуску беспрецедентного витка мировой инфляции, перераспределившей государственные активы в пользу корпораций, и прежде всего в пользу цифровых. Она показала, что глобальная координация в форме торговли стала нести высокие риски рецессии мировой экономики, связанные с разрывом межотраслевых и межгосударственных экономических взаимосвязей. Для снижения рисков в глобальных производственно-сбытовых цепочках было рекомендовано искать альтернативы «ближе к дому».

Стремительно нарастающие угрозы мирового кризиса, массовые выступления трудящихся, недовольных глобальным управлением, вынуждают ТНК разрабатывать новые глобальные проекты развития. Глобальный проект «Инклюзивный капитализм», понимаемый как «справедливый» капитализм, служит интересам укрепления власти ТНК, но уже без государств (Ведута, 2021а). Механизмом его практической реализации является цифровая трансформация мировой экономики по концепции «Индустрия 4.0» с использованием ИИ для цифрового управления людьми. «Новый зеленый курс» (Ведута, 2021б) также не содержит алгоритмов выхода из глобального кризиса. Выполнение зелёной повестки по переходу к альтернативным источникам энергии предусматривает сжатие производства, прежде всего, в развивающихся странах с дальнейшим их обнищанием. Не нацелен на выход из глобального кризиса и китайский проект «Один пояс, один путь», служащий целям экспансии Китая за счет развития инфраструктуры в странах Евразии и Африки.

В концепции Четвертой промышленной революции (Schwab, 2016) и нового «трансгуманистического порядка» (Schwab, 2020) Шваб заменяет демократию диктатурой ТНК, используя достижения цифровой революции для установления полного цифрового контроля над человеком. Для будущего безгосударственного роботизированного общества будет характерна массовая безработица и деградация пользователей достижений цифровизации, которых заменят роботы (Standing, 2020). На смену «цифровому рабству» придет «цифровой первобытный строй» (Kotkin, 2019), (Brock, 2020), (Umair, 2021), (Couldry, 2019).

В современном «диджитализированном» мире становятся как никогда актуальными слова Герберта Маркузе о «демократической несвободе» в развитых индустриальных цивилизациях. С одной стороны, человек свободен в выборе основных средств для удовлетворения своих базовых и социальных потребностей, но, с другой, именно через средства массовой информации формируется «одномерная ориентация на абсолютную эффективность производства, искусственное формирование ложных потребностей и представление о тождественности технического и духовного развития общества» (Маркузе, 1964).

Этап 3: Горячий этап подготовки ТНК к Третьей мировой войне

Поскольку правительства ряда стран научились противостоять пандемии коронавируса за счёт введения ряда антиковидных мер («прицельной вакцинации», введения QR-кодов и др.), то многие из ожиданий ТНК по масштабному разрушению общественного производства и значительному сокращению численности населения, благодаря пандемии, не оправдались. Поэтому ТНК были вынуждены быстро перейти к следующему этапу подготовки третьей мировой войны — спровоцировать Россию начать военную спецоперацию на Украине посредством активизации военных сил Украины на границе Луганской и Донецкой областей и продвижения НАТО на восток.

В течение 8 лет ТНК усердно подкармливают финансовыми подачками марионеточный неонацистский режим на Украине, в которой со времён Кравчука одним из важнейших направлений партийной политики стало взращивание и «воспитание» бандеровской прослойки националистов, просочившейся в правящую элиту. Глобальные корпорации решили воспользоваться расколом украинской нации, нанеся удар по ЛНР и ДНР — островкам русского мира в Восточной Украине, а затем и по России, ставшей за период капиталистической реставрации экономически, технологически и информационно зависимой от Запада.

Начало военной спецоперации России сопровождалось всплеском цен, который принес ТНК сверхприбыли ценой тысяч человеческих жизней и снижения уровня жизни во всех странах. Развернув массированную информационную пропаганду против России, они формируют коллективное чувство ненависти к русским, превратив Европу в источник распространения антирусского фашистского «вируса» по всему миру. Заинтересованные в затягивании и расширении военных действий ТНК организовали поставки западных вооружений на Украину. Используя аморальную санкционную политику, ТНК готовят следующий шаг к третьей мировой войне — продовольственный кризис с массовым голодом.

Одновременно ТНК разжигают конфликты по другим линиям «межцивилизационных разломов». В интересах ТНК втянуть Россию и Японию в конфликт из-за южных Курил. Кроме того, муссируются слухи о возможном нападении Китая на Тайвань, что вызывает отток иностранного капитала из этих стран.

Сегодня все правительства осознают, что бремя санкционной политики, диктуемой глобальными корпорациями, не только асимметрично распределяется по всему миру, но и бьёт в первую очередь по простым людям всех стран, подрывая основы государственного суверенитета. Несмотря на «заморозку» активов многих российских олигархов, представителям бизнес-элиты всё равно удаётся с ловкостью обходить санкционный режим за счёт перевода средств в «неуловимые офшоры» и криптовалюты, позволяющие олигархам беспрепятственно «отмывать» денежные средства. К тому же большинство из них имеет несколько гражданств, дающих возможность выходить «чистыми из воды».

В то время когда американское правительство бомбило угнетаемые народы, населяющие Сербию, Ирак и Афганистан, российская нация оставалась олицетворением «совести человечества», дававшей каждому человеку надежду, что мир может стать лучше в том случае, если каждый научиться думать не только о себе, но и о других. В отличие от узконаправленных интересов западного бизнеса, у русского народа всегда было хорошо развито чувство солидарности с братскими народами, нуждающимися в духовно-нравственной поддержке. Именно поэтому Россия по-прежнему остается одной из немногих стран, способных противостоять дьявольскому плану глобальных корпораций.

Не следует забывать и о богатом ресурсном потенциале России. С одной стороны, санкционная политика Запада лишает россиян доступа к элитным продуктам и дорогим брендам, но, с другой, у российского правительства есть чем ответить на санкции Запада. Продолжают сокращаться поставки топлива в Западную Европу, что, по предварительным оценкам, приведет к 14-кратному росту цен на энергоносители к концу года. Кроме того, в России есть большие запасы урана, дефицит которого на мировом рынке с каждым днём становится всё больше.

Самое главное, Россия до сих пор остается единственной страной в мире, которая может использовать свой научно-технический потенциал, сохранившийся со времен существования СССР, для внедрения ИИ в экономике на основе динамической модели межотраслевого баланса. Внедрение ИИ в экономике позволит России совместно со странами ЕАЭС, а еще лучше в стратегическом партнерстве с Китаем, Индией и другими дружественными странами выйти на магистраль культурного общественного прогресса, победив тем самым навсегда североатлантические проекты капитализма.

Сегодня, как никогда, пути России и Китая пересекаются. На Давосском форуме лидер КНР заявил о том, что глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран, чтобы не допустить порабощения одних государств другими (Российская газета, 2021). Эти слова были адресованы и европейским политикам, которые тоже вынуждены решить, хотят ли они занять в рамках «коалиции послушных» место, указанное Вашингтоном, или они предпочтут усиливать «коллективную дееспособность» (Хабермас, 2008, С. 69).

Ленин однажды сказал, что «социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Сегодня этот лозунг можно перефразировать так: «социализм — это демократия плюс автоматизация управления всей страной». В этом и состоит суть альтернативного проекта, в котором Россия как «идейный вдохновитель» внедрения ИИ в экономике объединится с ведущей промышленной державой Китаем для окончательной победы социализма.

Заключение

С установлением господства ТНК в XX веке цикличность экономической политики государств «меркантилизм — война — либерализм…» трансформировалась в цикличность «инфляция — война — финансовая стабилизация».

Все спекулятивные игры и торговые войны, продолжавшиеся на протяжении последних пяти лет, в конечном счёте закончились разворачиванием военного кризиса на территории Украины.

Для недопущения третьей мировой войны требуется применение альтернативного опыта планирования экономики СССР с использованием ИИ в экономике. Как в свое время внедрение машин означало первую промышленную революцию, утверждающую капитализм, так и внедрение ИИ в экономике будет означать вторую промышленную революцию, утверждающую социализм без возможности капиталистической реставрации.

Пришло время странам глобального Юга реализовать мирный проект выхода из глобального экономического кризиса, чтобы не допустить развязывание глобальной финансовой олигархией третьей мировой войны. Для этого требуется создать «кибернетический альянс в экономике», который бы объединил Россию с дружественными странами — Китаем, Индией, странами Латинской Америки и арабского мира при поддержке прогрессивных социальных слоев Запада для внедрения ИИ в экономике. Только тогда народ станет истинным властелином мира, определяющим магистраль культурного общественного прогресса и всестороннего развития личности.

