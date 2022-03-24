Оттава, 24 марта 2022, 21:53 — REGNUM Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 марта премьер-министр страны Джастин Трюдо.
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По его словам, Канада «усиливает давление на Россию посредством введения санкций» и продолжит совместную работу по данному вопросу со своими союзниками.
Напомним, ранее Канада уже ввела санкции в отношении 15 российских должностных. После этого МИД России объявил о введении ответных санкций в отношении более чем 300 граждан этой страны, включая самого Джастина Трюдо.