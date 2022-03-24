Порту, Португалия, 24 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Порту на стадионе «Драгао» сборная Португалии по футболу под руководством Фернанду Сантуша в матче ½ финала отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года примет сборную Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Стартовые составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Диогу Далот, Данилу Перейра, Жоау Моутинью, Отавиньо, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Турция: Угурджан Чакыр, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Беркан Кутлу, Озан Кабак, Зеки Челик, Хакан Чалханоглу, Оркун Кекчю, Керем Актюркоглу, Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз.

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин.