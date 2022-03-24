Тирасполь, , 23:05 — REGNUM В Приднестровье нет проблем и эксцессов с беженцами. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Молдавия столкнулась с колоссальным наплывом беженцев — уже больше 100 тысяч человек. В отличие от Приднестровья, люди, которые едут в Молдавию, гораздо реже едут к родственникам или друзьям. Многие рассматривают Молдавию просто как перевалочный пункт на пути дальнейшей эмиграции в Европу, поэтому и случаются негативные эксцессы, о которых мы узнаем из социальных сетей», — заявил эксперт.

В Приднестровье ситуацию в этом плане можно считать благополучной, отметил политолог.

Никаких недоразумений на межэтнической почве не происходит. Многие дети беженцев уже распределены по детским садам и школам, сообщил Шорников.

«У нас хорошо помнят опыт войны 1992 года, когда Украина приняла и разместила порядка 100 тысяч беженцев из Приднестровья. В том числе и поэтому приднестровское государство прилагает максимум усилий для обеспечения комфортных условий пребывания жителям соседней страны» — заключил эксперт.

Напомним, что после начала специальной военной операции ВС РФ в ЕС и страны Восточной Европы устремилось порядка 2 млн. человек.