Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Американский рэпер SAINt JHN (Карлос Сент-Джон) выпустил видео For The Squadron. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 24 марта.

Saint JHN Скриншот YouTube

Отличительной особенностью опубликованной видеоработы является совмещение сразу нескольких сюжетных линий с артистом в единую картинку. Известно, что этот клип стал уже вторым роликом, загруженным на канал Saint JHN в марте 2022 года.

Напомним, что SAINt JHN начал музыкальную деятельность в 2010 году. На текущий момент дискография рэпера состоит из трёх альбомов и одного мини-альбома.

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