София, 24 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Известный болгарский политик, лидер местной националистической партии «Атака» Волен Сидеров ворвался в центральный корпус прокуратуры Софии и устроил импровизированную акцию протеста. Об этом 24 марта сообщается софийская газета «Факты».

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». Реж. Бенжаман Ренне. 2017. Франция — Бельгия Крик отчаяния

По свидетельствам очевидцев, Сидеров принялся выкрикивать в мегафон антиправительственные лозунги и личные оскорбления в адрес прокурорских работников.

При этом он оказал сопротивление охранникам ведомственного здания. На место инцидента прибыла полиция. С нарушителем порядка ведутся переговоры.

Напомним, 23 марта Софийская районная прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении Сидерова. Он обвиняется в злостном хулиганстве и разжигании межэтнической вражды.