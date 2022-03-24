Москва, , 22:42 — REGNUM Ереван в ближайшее время существенно улучшит отношения с Баку и Анкарой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Флаги Армении Harout Arabian

«Безусловно, мы понимаем, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан. И сейчас армянские власти, всё-таки, понимают, что усидеть на двух стульях, как они долго успешно делали, тепель не удастся. Если и дальше они будут надеяться на Францию и говорить, что именно она является главным союзником Армении, то Никола Пашиняна просто выкинут из страны, и вместе с ним всю его банду. Поэтому и дальше со стороны Еревана будут делаться конструктивные шаги. Нормализовываться будут отношения не только с Азербайджаном, но и Турцией. В этом плане есть уже успехи на дипломатическом уровне. И в дальнейшем мы увидим, как я уже говорил не раз, что граница между Арменией, Азербайджаном, Турцией и, вместе с тем, и Россией постепенно исчезнет», — сказал эксперт.

Напомним, что 23 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в предложениях Азербайджана ничего неприемлемого для Армении, по сути, нет».