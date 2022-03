Вашингтон, , 21:41 — REGNUM В сети обсуждают видео, которое загрузил на форум Reddit один из поклонников игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 24 марта сообщает портал GamesRadar+.

Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild (c) Компания Nintendo

Геймер ThornyFox пояснил, что решил собрать вместе всех бидлов — копийторговца, которые «ходят» по миру игры. В действительности это несколько персонажей, которые могут находиться в разных местах.

Терпеливый игрок, зная о том, что бидла можно сдвинуть, ударив по нему, решил собрать всех эти NPC (неигровых персонажей) в одном месте. Когда его спросили о том, сколько времени на это ушло, он ответил, что в сумме процесс занял около 10 часов.

Напомним, релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года на портативных консолях Nintendo Switch и Wii U. Это девятнадцатая игра популярной серии.

