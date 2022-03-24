Вашингтон, 24 марта 2022, 21:41 — REGNUM В сети обсуждают видео, которое загрузил на форум Reddit один из поклонников игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 24 марта сообщает портал GamesRadar+.

Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild
Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild
(c) Компания Nintendo

Геймер ThornyFox пояснил, что решил собрать вместе всех бидлов — копийторговца, которые «ходят» по миру игры. В действительности это несколько персонажей, которые могут находиться в разных местах.

Терпеливый игрок, зная о том, что бидла можно сдвинуть, ударив по нему, решил собрать всех эти NPC (неигровых персонажей) в одном месте. Когда его спросили о том, сколько времени на это ушло, он ответил, что в сумме процесс занял около 10 часов.

Напомним, релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года на портативных консолях Nintendo Switch и Wii U. Это девятнадцатая игра популярной серии.

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