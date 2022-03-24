Тирасполь, , 22:59 — REGNUM Приднестровье приняло множество беженцев из Украины. Об этом 24 марта заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Карта Приднестровья Bestalex

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«С первых дней через Приднестровье устремился поток беженцев на запад. Больше 21 тысяч человек въехало в республику с 24 февраля. Кто-то проследовал транзитом, кто-то задержался на несколько дней, а кто-то решил остаться», — сообщил эксперт.

Но с 28 февраля Украина перекрыла границу, и этот поток снизился, отметил политолог.

«На текущий момент в Приднестровье находится более 9000 беженцев с Украины, это число постепенно растет за счет людей, прибывающих через Молдавию. Большинство размещается у своих родственников и знакомых, но есть и те, кому некуда идти. В Приднестровье действует Оперштаб, который занимается организацией размещения и питания беженцев. Сотни людей уже размещены. Приднестровские власти заверяют, что готовы принять всех, кто прибудет в республику» — заключил Шорников.

Напомним, что 24 февраля ВС РФ начали проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.