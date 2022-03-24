Москва, , 21:35 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном, сообщает 24 марта Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Обсуждалась ситуация в регионе и в зоне ответственности российской миротворческой группировки.

«Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает российское военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти Нагорного Карабаха заявили о новом инциденте с Вооруженными силами Азербайджана, нарушившими согласованную линию соприкосновения.

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