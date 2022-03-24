В Болгарии на железной дороге погиб рабочий
Пловдив, Болгария, 24 марта, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения в результате несчастного случая, произошедшего в депо железнодорожной станции города Пловдива на юге Болгарии. Об этом 24 марта сообщает софийская газета «Факты».
(сс) MichaelGaida
Железная дорога
По предварительным данным, инцидент произошел 24 марта в 16:25 по местному времени (17:25 мск), когда рабочий локомотивной бригады случайно ухватился рукой за оголенный электропровод. При этом высоковольтный разряд поразил нескольких других находившихся в непосредственной близости лиц.
Ведется следствие. Как утверждают эксперты, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности на предприятии.