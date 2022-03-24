Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Объявлена стоимость записи совместной композиции с американским рэпером Lil Durk (Дёрк Бэнкс). Соответствующую информацию приводит 24 марта издание Complex.

Lil Durk Скриншот YouTube

По словам артиста, стоимость его участия на песне незнакомого человека обойдётся в $350 тыс. Однако он также заверил, что если ему нравится творчество начинающего исполнителя, то он готов поработать с ним совершенно бесплатно, тем самым оказав поддержку.

Напомним, что 11 марта 2022 года состоялась премьера нового альбома Lil Durk под названием «7220». Пластинка включила в себя 17 треков и стала седьмым полноформатным релизом в карьере артиста.

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