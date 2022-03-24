Астрахань, , 21:28 — REGNUM В Астраханской области 24 марта сели на мель два судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Борт судна Иван Шилов © ИА REGNUM

В 13:55 поступило сообщение о посадке на мель судна «Джахан-1» на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно следовало в иранский порт Энзели, загруженное 643 тоннами пиломатериала. Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 15 суток. Нарушен судовой ход, водотечность корпуса и розлив нефтепродуктов отсутствуют.

В 17:55 по местному времени поступило сообщение о посадке на мель на 142,6 км ВКМСК судна «Герой России Пятницких». Частично нарушен судовой ход, водотечность корпуса и разлив нефтепродуктов отсутствуют, сообщили спасатели.