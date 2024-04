Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Глава Marvel Кевин Файги сказал, что новый сериал студии «Лунный рыцарь» в чём-то будет похож на шоу «Ванда/Вижен». Об этом 24 марта сообщил портал We Got This Covered.

Кевин Файги — глава Marvel studios

Файги отметил, что «Лунный рыцарь» будет «загадочным», и что зрителям придётся на протяжении шести эпизодов следить за главным героем Стивеном Грантом, который, по сюжету, однажды просыпается и не может понять, где находится и что с ним происходит.

«Для нас это действительно весело, почти как с «Ванда/Вижен», так как каждый эпизод раскрывает что-то еще. Мы путешествуем по этому пути с персонажем Оскара», — сказал Файги.

Ранее Оскар Айзек, который исполнит главную роль в новом шоу Marvel, рассказал о своём первом впечатлении от костюма Лунного рыцаря. Актёр дал понять, что надевать его было весьма непросто.