Москва, 24 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Раздувание антироссийской истерии в странах Запада используется для наращивания бюджетов на покупку вооружений, главным поставщиком которых являются компании США, заявила 24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Об этом она сообщила, комментируя итоги внеочередного саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе.

«Подготавливается почва и для долговременного закрепления «антироссийского курса» в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса. Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США», — указано в сообщении Захаровой на официальном сайте МИД России.