Ижевск, 24 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении рабочего сельхозпредприятия, который обвиняется по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Vk.com/mvd_18 Вырубленные деревья

Установлено, что в ноябре 2021 года мужчина на участке одного из лесничеств, который относится к категории особо защитных участков защитных лесов, незаконно вырубил 53 сырорастущих ели общим объемом 114,3 кубометра. В дальнейшем часть древесины он вывез на арендованном тракторе на лесоперерабатывающее предприятие для обработки, планируя дальнейшее использование материалов при строительстве частного дома и хозяйственных построек.

Мужчина был задержан после сообщения, которое поступило из Кезского лесничества. С учетом категории леса, на участке которого была проведена вырубка, ущерб лесному хозяйству составил более 7,2 млн рублей.

В управлении отметили, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

С обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года был задержан еще один житель республики, который подозревается в вырубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны. Ущерб лесному хозяйству составил 4,982 млн рублей.