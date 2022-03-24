Брюссель, , 21:19 — REGNUM Россию надо исключить из G20, заявил 24 марта американский президент Джо Байден в Брюсселе на саммите НАТО, пишет The Independent.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос, нужно ли из G20 убрать Россию, Байден сказал «Да», пояснив, что на следующий саммит «Группы двадцати» следует пригласить Украину.

Украина, отметил он, могла бы стать наблюдающей стороной. И всё-таки, добавил он, решение принимать нужно всей группой G20.

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