Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Опубликован удалённый эпизод из кинокомикса «Бэтмен», в котором появляется антагонист Джокер. Об этом 24 марта пишет Screen Rant.

Кадр из «Бэтмена» Скриншот YouTube

Роль персонажа исполнил актёр Барри Кеоган, а в самой сцене демонстрируется диалог Джокера с Бэтменом в лечебнице Аркхэм. Примечательно, что в оригинальной версии картины суперзлодей появляется ровно на минуту.

Напомним, что премьера «Бэтмена» в США состоялась 4 марта 2022 года. Режиссёром ленты выступил Мэтт Ривз («Монстро»).

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