В Сети появилась удалённая сцена из «Бэтмена» при участии Джокера
Вашингтон, 24 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Опубликован удалённый эпизод из кинокомикса «Бэтмен», в котором появляется антагонист Джокер. Об этом 24 марта пишет Screen Rant.
Скриншот YouTube
Кадр из «Бэтмена»
Роль персонажа исполнил актёр Барри Кеоган, а в самой сцене демонстрируется диалог Джокера с Бэтменом в лечебнице Аркхэм. Примечательно, что в оригинальной версии картины суперзлодей появляется ровно на минуту.
Напомним, что премьера «Бэтмена» в США состоялась 4 марта 2022 года. Режиссёром ленты выступил Мэтт Ривз («Монстро»).