Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Антироссийская резолюция, требующая «немедленного прекращения российских боевых действий против Украины», принята 24 марта Генеральной Ассамблеей ООН. Представители пяти стран выступили против.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

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Против антироссийского документа, помимо России, выступили Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Большинство стран поддержали эту западную резолюцию: за неё отдали голоса представители 140 государств, при этом 38 стран воздержались.

Авторы документа от лица ГА ООН требуют остановить российскую спецоперацию на Украине, прекратить блокаду украинских населённых пунктов и вывести с Украины военных.

Напомним, ранее в СБ ООН не прошла российская резолюция по Украине.