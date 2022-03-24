Москва, 24 марта, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в четверг, 24 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 97 рублей, что на 74 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро опустился на 1 рубль 21 копейку и составил 106,80 рубля.