Астрахань, , 21:02 — REGNUM В Камызякском районе Астраханской области произошёл пожар на территории государственного заповедника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Dave Hogg

Информацию о возгорании спасатели получили в 17:30 по местному времени от заместителя директора по охране территории ФГБУ «Астраханский государственный заповедник». На территории Трехизбинского участка заповедника загорелся тростник.

На месте природного пожара от заповедника работают 11 человек и девять единиц техники, от ГКУ «Волгоспас» — два человека и одна единица техники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.