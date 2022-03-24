Ставрополь, 24 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Рассылаемые от имени Министерства просвещения РФ по образовательным учреждениям Ставропольского края и адресам родителей детей письма о необходимости иметь для каждого ребенка «тревожный чемоданчик» на случай непредвиденных обстоятельств являются фейковыми. Реакция у получивших их должна быть одна — удалить. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Фальшивки про «тревожный чемоданчик для детей» под видом «официальных писем» сейчас рассылают по образовательным учреждениям. Получают их и родители. Эти обращения абсолютно ложные. Цель их понятна — посеять страх», — написал в своем Telegram-канале Владимир Владимиров.

По словам губернатора, фальшивки о чемоданчике — это ложь провокаторов, которые пытаются спекулировать на теме безопасности детей. Владимиров также заверил, что «обо всех дополнительных мерах безопасности, если они будут приниматься в крае», он будет информировать граждан лично.