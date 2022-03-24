Москва, , 20:56 — REGNUM Законопроект об отсрочке на оформление ОСАГО для въезжающих в Россию въезжающих со стороны Украины, ЛНР и ДНР внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Полис ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Инициатива даёт право лицам, въезжающим в экстренном порядке на территорию Российской Федерации на личном транспорте, отсрочки по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок 10 календарных дней с даты въезда.

Норму предлагается распространить только на лиц, въехавших в Россию с территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

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