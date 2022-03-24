Пекин, 24 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. США должны объяснить всему остальному миру истинные цели их военно-биологических проектов, заявил 24 марта официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Кроме того, он призвал объяснить и то, почему о военных биолабораториях США нет подробной информации.

«Мы не можем не спросить, какова реальная цель этих проектов США? Почему американцы не обнародовали подробную информацию о них? Какая связь между биологическими лабораториями за пределами США и Пентагоном?» — сказал У Цянь.

Он также призвал объяснить, почему в проект, который якобы занимается исключительно научными исследованиями и мониторингом заболеваний, так глубоко интегрирован Пентагон и почему США уже 20 лет препятствуют созданию механизма проверки выполнения международной Конвенции по биологическому оружию.

«По всем этим вопросам США должны дать миру чёткое объяснение», — подчеркнул официальный представитель министерства обороны Китая .

«Китай считает, что любая информация и каждый случай, касающиеся военно-биологической деятельности, должны вызывать повышенное внимание международного сообщества», — заявил представитель минобороны КНР.

Он также напомнил, что в нескольких местах расположения военно-биологических лабораторий США происходили вспышки редких и опасных болезней.