Лос-Анджелес, США, 24 марта 2022, 20:51 — REGNUM Фантастический фильм «Проект «Адам», который снял режиссёр Шон Леви, вторую неделю подряд лидирует в топ-10 онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.
Компания отметила, что показатель суммарного времени просмотра картины достиг отметки 85 млн часов, таким образом, «Проект «Адам» установил новый рекорд онлайн-кинотеатра. Второе место рейтинга заняла драматическая лента «Спасен Руби» с Грантом Гастином в главной роли.
Напомним, премьера фильма «Проект «Адам» состоялась на сайте Netflix 11 марта 2020 года. В нём снялись такие известные актёры, как Райан Рейнольдс, Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Отметим, что изначально одну из главных ролей в этом фильме должен был исполнить Том Круз.
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