Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Фантастический фильм «Проект «Адам», который снял режиссёр Шон Леви, вторую неделю подряд лидирует в топ-10 онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 24 марта сообщает портал Comicbook.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Компания отметила, что показатель суммарного времени просмотра картины достиг отметки 85 млн часов, таким образом, «Проект «Адам» установил новый рекорд онлайн-кинотеатра. Второе место рейтинга заняла драматическая лента «Спасен Руби» с Грантом Гастином в главной роли.

Напомним, премьера фильма «Проект «Адам» состоялась на сайте Netflix 11 марта 2020 года. В нём снялись такие известные актёры, как Райан Рейнольдс, Марк Руффало и Дженнифер Гарнер. Отметим, что изначально одну из главных ролей в этом фильме должен был исполнить Том Круз.

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